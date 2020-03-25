Ташкент, , 11:55 — REGNUM Министерство инвестиций и вешней торговли Узбекистана будет выдавать предпринимателям сертификаты о неготовности исполнить заказ из-за обстоятельств непреодолимой силы, сообщили 25 марта в пресс-службе министерства.

Документ выдается предпринимателям, которые не могут исполнить контракты в связи с непреодолимыми обстоятельствами. Это может быть связано с мероприятиями против распространения коронавирусной инфекции.

В министерстве отметили, что режим «форс-мажор» для бизнеса вводится в рамках соответствующего поручения правительства республики. Мера направлена смягчение негативного воздействия пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта в Узбекистане зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом. Около 20 тыс. человек находятся в изоляции.

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