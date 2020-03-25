Санкт-Петербург, 25 марта 2020, 11:48 — REGNUM Снижение ключевой ставки используется для стимулирования деловой активности, но в нынешних условиях инвестиций нет по совсем другим причинам, и снижение ставки было бы бесполезным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 25 марта, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания Олега Дерипаски.
Как сообщалось ранее, предприниматель подверг резкой критике действия Центробанка в период пандемии коронавируса. В ЦБ отказываются снижать ключевую ставку и ждут экономического роста по итогам 2020 года, хотя последствия пандемии, по-видимому, будут серьезными и негативными для бизнеса и экономики РФ, отметил Дерипаска. Центробанк либо не понимает масштаба проблем, либо пытается их скрыть, а предложенные им меры поддержки бизнеса и граждан недостаточны, добавил предприниматель.