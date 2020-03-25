Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Снижение ключевой ставки используется для стимулирования деловой активности, но в нынешних условиях инвестиций нет по совсем другим причинам, и снижение ставки было бы бесполезным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 25 марта, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания Олега Дерипаски.

Как сообщалось ранее, предприниматель подверг резкой критике действия Центробанка в период пандемии коронавируса. В ЦБ отказываются снижать ключевую ставку и ждут экономического роста по итогам 2020 года, хотя последствия пандемии, по-видимому, будут серьезными и негативными для бизнеса и экономики РФ, отметил Дерипаска. Центробанк либо не понимает масштаба проблем, либо пытается их скрыть, а предложенные им меры поддержки бизнеса и граждан недостаточны, добавил предприниматель.

« Мне ближе позиция Центробанка. Почему, собственно, Дерипаска считает, что ЦБ должен снижать ключевую ставку? Потому, что это делают в США? Но у доллара и рубля — разные статусы и разная роль. Люди в условиях турбулентности воспринимают доллары, как и евро, как защитный актив. К рублю такого отношения нет.

В прошлый раз при значительном снижении стоимости рубля ЦБ не снижал, а повышал ставку, чтобы поддержать валюту. Сейчас выбрана компромиссная позиция: ставка сохранена на прежнем уровне.