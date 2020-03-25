Москва, , 11:47 — REGNUM Центробанк России рекомендовал банкам предоставлять ипотечные каникулы тем заёмщикам, у которых подтверждён коронавирус. Об этом 25 марта сообщается на сайте ЦБ.

Также болезнь предлагается считать основанием для рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительских кредитов и отмены начисления пени.

Письмо с рекомендациями направлено в банки, микрокредитные организации, кредитные потребкооперативы, а также в сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и страховые организации.

При этом рекомендуется принимать документы от заёмщика уже после его выздоровления.