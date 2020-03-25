Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Сфера услуг в России создает значительную долю занятости и ВВП, к ней нельзя относиться как ко второстепенной, и ей нужна поддержка со стороны государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 25 марта, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя решения правительства.

Как сообщалось ранее, распоряжением правительства органам исполнительной власти субъектов Федерации предписано приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также «иных развлекательных и досуговых заведений».

В свою очередь группа руководителей российских торговых центров в своем обращении к правительству попросила отменить ряд налоговых платежей, отмечая, что из-за резкого уменьшения числа посетителей ТЦ могут разориться, объем дефолтов может достичь триллиона рублей, и что под угрозой находятся около миллиона рабочих мест.

« Не существует никакого первостепенного или второстепенного бизнеса. Исключением может быть только ситуация войны, когда все силы брошены на производство необходимых продуктов и боеприпасов. В остальных условиях сфера развлечений и сфера услуг создают занятость и создают ВВП. Сфера услуг в России — это очень значительная доля ВВП.

Без поддержки этот бизнес не может. Правительство же пока предлагает полумеры. Не заморозка налогов, а почему-то их отсрочка. Не закрытие торговых центров, а закрытие отдельных их видов деятельности. В такой ситуации предприниматели не могут сослаться на форс-мажор и должны исполнять все свои обязательства, и увольнять тоже никого не могут.