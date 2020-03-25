Нур-Султан, , 11:23 — REGNUM Участникам ипотечных программ «7−20−25» и «Баспана-хит» в Казахстане предоставят отсрочку по платежам на 90 дней. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Отсрочка предоставляется для заемщиков, которые пострадали из-за введения чрезвычайного положения в стране. Банкам поручено принять все меры для помощи нуждающимся заемщикам. Отсрочку по платежам можно получить с 16 марта.

Напомним, 23 марта в национальном холдинге «Байтерек» сообщили, что дочерние компании холдинга предоставят трехмесячную отсрочку по ипотечным платежам.

Читайте также: Ипотечным заемщикам в Казахстане предоставят отсрочку по выплатам

Читайте ранее в этом сюжете: Ипотечным заемщикам в Казахстане предоставят отсрочку по выплатам