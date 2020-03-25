Вашингтон, , 11:22 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа южнокорейские компании LG Chem и Samsung SDI объявили о закрытии своих заводов по производству аккумуляторов в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, компания LG Chem приостановит работу своего завода в Холланде штат Мичиган до 13 апреля.

Samsung SDI также временно закрыли свой завод в Оберн-Хилс штат Мичиган в связи с помещением в карантин всех сотрудников.

Ранее, 23 марта губернатор штата Мичиган издал указ, согласно которому всем жителям штата рекомендовано оставаться дома из-за коронавируса на протяжении трех недель.

Тем не менее, в американском штате Джорджия в штатном ржиме продолжаются работы по строительству завода по производству аккумуляторов другой южнокорейской компании SK Innovation.

Известно, что LG Chem также имеет завод в Польше, SK Innovation и Samsung SDI — в Венгрии. В настоящее время заводы продолжают работать в штатном режиме.