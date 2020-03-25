Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Сенаторы Соединённых Штатов и чиновники администрации президента США Дональда Трампа достигли соглашения по законопроекту о мерах экономического стимулирования экономики страны для смягчения экономического эффекта от пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Эрик Уланд, сообщает газета The Washington Post.

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«Мы достигли соглашения», — заявил Уланд журналистам 25 марта по итогам продолжавшихся в течение нескольких дней переговоров по пакету, который, как ожидается, обойдётся в $2 трлн.

Предполагалось, что этот пакет будет включать в себя фонд в размере $500 млрд для помощи тяжело пострадавшим отраслям промышленности и сопоставимую сумму для прямых выплат до $3 тыс. миллионам американских семей, а также $350 млрд для выдачи кредитов малому бизнесу, $250 млрд — для расширенной помощи и выплаты пособий по безработице, $75 млрд — для больниц.

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Издание отмечается, что эти средства пойдут на смягчение экономического удара от пандемии. Их объём превышает объём средств, которые правительство США тратит на национальную оборону, научные исследования, строительство автомобильных дорог.

Это соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании Сената Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что зконодатели США должны принять пакет стимулирующих социальных и экономических мер на $2 трлн, которые направлены на преодоление последствий пандемии нового типа коронавируса. По словам американского лидера, у республиканцев и демократов «нет другого выбора».

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