Москва, , 10:35 — REGNUM В настоящее время на мировом рынке нефти сложилась очень рискованная и опасная ситуация, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы видим, что нефть, упав с 71 доллара за баррель до 25 долларов, в конце прошлой недели попыталась немного отскочить и уйти до 28 долларов. Ключевой рубеж был 32 доллара за баррель. До него не доросли. Другими словами, спекулятивный отскок по нефти захлебнулся и выдохся, — заметил Жуковский. — Если нефть упадёт до 24,7 цента, то дальше нефть будет валиться до 21 доллара за баррель и в пике достигнет 18 долларов за баррель. Если это случится, то Минфин РФ и Банк России, как бы они ни пытались спасти курс рубля, не удержат его».

По словам экономиста, курс рубля при цене нефти в 20 долларов и ниже «улетит» до 95−100 рублей за доллар.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти 24 марта завершились ростом на 0,50%, до $27,60.