Москва, , 10:33 — REGNUM Цены на нефть 24 марта подросли, финишировав над психологическим уровнем $30 за баррель, над которым нефть марки Brent пытается развить восходящий импульс на утренних торгах 25 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Несмотря на отскок, подъем на рынке черного золота носит более сдержанный характер в сравнении с Уолл-стрит и фондовыми площадками в целом, что говорит о наличии сдерживающего фактора в виде перспектив переизбытка нефти из-за недавнего срыва сделки ОПЕК+.

Локальное восстановление котировок обусловлено масштабными стимулами со стороны ФРС и ожиданиями принятия пакета мер в Сенате, который сегодня проголосует в третий раз. Также в пользу покупок фьючерсов сыграли заявления Трампа о том, что ограничения в Штатах могут быть сняты раньше, чем планировалось. Соответственно, и спрос на энергоносители в стране может начать восстанавливаться быстрее.

Что касается такого локального фактора, как отраслевая статистика, вчерашний отчет API показал, что на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 1,25 млн баррелей. Упали также запасы бензина и дистиллятов — на 1.9 млн и 2,6 млн баррелей соответственно. Неплохие данные оказали небольшую поддержку нефтяным ценам.

При прогнозировании дальнейшей динамики Brent важно помнить, что для более уверенного роста цен необходимо улучшение ситуации с коронавирусом, а таких признаков пока не наблюдается. Более того, вирус обнаружили еще в одной стране — Ливии, которая является важным производителем нефти.

Так что данный фактор продолжит сдерживать подъем нефтяных фьючерсов, а значит, при подъеме в район $32−33 за баррель не исключены продажи на фиксации прибыли», — считает эксперт.

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