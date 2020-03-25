Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM Компания ООО «А+С Транспроект» из Санкт-Петербурга создаст проект комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Проведение исследования и разработка транспортной схемы, которая будет актуальна для города-миллионника до 2035 года, оцениваются в 33,5 млн рублей. Контракт с победителем торгов планируется заключить в ближайшие дни.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на выполнение научно-исследовательской работы было выделено 44 млн рублей. Компания-победитель предложила более скромную цену. Выполнить все условия госконтракта сотрудники «А+С Транспроекта» должны в течение 150 суток со дня заключения контракта.

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