Москва, , 10:27 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила направить в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина обращение о поддержке цветоводства в России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Она поддержала инициативу члена Совфеда Алексея Майорова, который просит «обратиться к правительству Российской Федерации с просьбой дать поручение соответствующим федеральным органом исполнительной власти подготовить и направить двухнедельный срок в наш адрес предложения по оперативным и среднесрочной мерам поддержки предприятий отрасли цветоводства».

Европейские партнеры оказали сильную поддержку цветоводам в своих странах, и сейчас на рынок цветов в Россию хлынули цветы из зарубежья по демпинговым ценам, отметил сенатор.

«Это несет в себе сейчас и риски, потому что, вы знаете, что вместе с цветами могут попасть и скажем так разные бактерии», — указал он.

Отечественные цветоводы оказались неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными партнерами, констатировал Майоров.