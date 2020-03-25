Москва, , 10:23 — REGNUM Рубль за последнюю неделю стабилизировался. Это произошло благодаря нефти, которая перестала снижаться и торгуется вокруг уровня $27 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Однако это производный фактор от стимулов, принимаемых центробанками и правительствами стран, борющихся с падением национальных экономик.

В частности, рынки позитивно отреагировали на достижение соглашения между администрацией президента США Дональда Трампа и сенаторами-демократами по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн.

В общей сложности США выделят около $6 трлн на борьбу с пандемией. Аналогичные действия предпринимаются в России, однако в меньшем объеме.

Валютная пара доллар/рубль в рамках коррекции может продолжить снижение в район 75. Однако говорить о полноценном развороте пока рано.

Тема пандемии и ее последствий остается живой. В случае ухудшения ситуации, вектор движения может резко сменится», — считает эксперт.

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