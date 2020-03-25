Тбилиси, , 10:22 — REGNUM Промышленное производство медицинских масок в Грузии налажено и наращивает темпы. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава во время посещения в Тбилиси предприятия Movi, которое начало осваивать пошив масок, 25 марта сообщает агентство Report.

«Производство защитных масок постепенно набирает темп. <…> Раньше у нас почти не было такого производства, так как в этом не было необходимости», — рассказала Турнава.

Она также отметила, что в скором времени станет возможной свободная торговля медицинскими маски, хотя власти будут следить за ценами на них.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии 16 марта обратились к руководителям швейных предприятий с просьбой организовать в своих мастерских производство медицинских масок. В стране возник их дефицит в связи с тем, что в мире распространяется коронавирус, и разных странах стали вводить запрет на вывоз масок из страны.

Читайте ранее в этом сюжете: На улицах Тбилиси провели дезинфекцию от коронавируса