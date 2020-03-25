Чебоксары, , 10:13 — REGNUM В Чувашии единовременные выплаты ветераны Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы получат до 9 мая. Каждый получит по 25 тыс. рублей из республиканского бюджета. Соответствующее решение поддержано сегодня, 25 марта, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Чувашии разработан порядок выплат в рамках празднования 75-летия Победы. Речь идёт об участниках и инвалидах Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, а также лицах, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размер единовременной выплаты составит 25 тыс. рублей.

По словам исполняющего обязанности министра труда Алёны Елизаровой, социальная выплата будет производиться без дополнительного обращения ветеранов в органы социальной защиты населения: на основании имеющихся сведений в центре предоставления мер социальной поддержки.

«При выявлении ветеранов войны, которым не произведена выплата в связи с отсутствием о них сведений в отделах социальной защиты, проектом закона предусмотрена возможность назначения этой выплаты на заявительной основе», — отметила Алёна Елизарова.

По расчётам чувашских властей, данную меру социальной поддержки получат 516 ветеранов. Планируется завершить эту работу до 9 мая, дня Победы. На данные выплаты предусмотрено 12,9 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 9 мая 2020 года. Размер выплат составит 75 тыс. рублей, их будут выплачивать в апреле-мае 2020 года. Поддержку получат 1,15 млн граждан России, на эти цели предусмотрено свыше 71 млрд рублей.

К федеральной выплате регионы устанавливают свои. В Чувашии ветераны в целом получат по 100 тыс. рублей.

Напомним, в Чувашии на очередную сессию Госсовета может быть внесён законопроект о поддержке категории граждан, которых относят к детям войны. В настоящее время рассматривается возможность расширения пакета социальных мер и установления выплат данной категории граждан.

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