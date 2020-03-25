Москва, , 10:12 — REGNUM На фоне складывающейся экономической ситуации член Совфеда Николай Федоров опасается роста цен на сухие молочные смеси для питания детей, обращение будет направлено профильному вице-премьеру, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

«Требуется принять ряд дополнительных мер… В частности, установить режим зеленого коридора в отношении импортной деминерализованный сыворотки, установить нулевую ставку таможенных пошлин на компоненты производства этих смесей с целью недопущения роста цен на эту продукцию», — сказал Федоров.

Обращение предполагается направить профильному вице-премьеру.