Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост оборот розничной торговли. За январь — февраль 2020 года оборот сложился в объеме 52 млрд 455 млн рублей, что в товарной массе на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Оренбургстат.

В течение первых двух месяцев 2020 года населению продано продовольствия на 25 млрд 420,6 млн рублей, промтоваров — на 27 млрд 34,4 млн рублей, больше чем в 2019 году на 2,9% и 3,8% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли превалируют непродовольственные товары, на долю которых пришлось 51,5%.

На 1 марта товарные запасы в организациях розничной торговли составили 18 млрд 963,1 млн рублей, что на 10,8% превышает прошлогодний объем. Уровень запасов в организациях розничной торговли на 1 марта 2020 года соответствует 54 дням.