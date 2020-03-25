Ижевск, , 10:02 — REGNUM По состоянию на начало 2020 года в Удмуртии не хватает 145 врачей и 1 124 медицинских работников среднего звена. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на сессии регионального парламента.

В основном, нуждаются в медицинских работниках учреждения Ижевска, Воткинска, Глазова и Сарапула.

«Для решения проблемы с этого года вводится новая мера поддержки медицинских работников, прибывших для работы в бюджетные учреждения здравоохранения моногородов и города Ижевска», — отметил Бречалов. Работники с высшим медицинским образованием в возрасте до 35 лет получат единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей, работники со средним медицинским образованием — 300 тыс. рублей. В целом из бюджета республики на эти меры направят 20 млн рублей.

Бречалов напомнил, что в конце 2019 года он поручил региональному правительству разработать перечень мер по устранению дефицита медицинских кадров в республике.