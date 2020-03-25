Москва, , 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена. Ряд поездов временно отменён на фоне снижения потока пассажиров, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать», — отмечено в сообщении.

Пассажиропок снизился в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пассажирам предлагается воспользоваться другими маршрутами, им также могут полностью вернуть деньги за билеты на отменённые поезда.

Отменено или сокращено курсирование поездов по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск, Белгород — Москва. Ограничения будут действовать до конца мая.

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