Ижевск, , 09:53 — REGNUM В Удмуртии на обеспечение населения льготными лекарственными средствами в 2019 году направили 687 млн рублей, что на 395 млн рублей больше уровня предыдущего года. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на заседании республиканского Госсовета.

Он отметил, что в 2020 году сумма средств, направленных на эти цели, вырастет еще на 313 млн рублей — до 1 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2019 года на мероприятия по развитию системы здравоохранения в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» было направлено 3,265 млрд рублей.