Москва, , 09:46 — REGNUM Законопроект о реструктуризации долгов пострадавших от коронавируса заемщиков подготовила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Предлагается закрепить в законе «О потребительском кредите (займе)» реструктуризацию как институт досудебного восстановления платежеспособности заемщика путем изменения порядка, срока возврата или размера задолженности по договору потребительского кредита (займа).

Кроме собственно легализации самого института рестуктуризации в российском законодательстве предлагается также обязать Банк России определить существенные «основания осуществления досудебной реструктуризации задолженности по договорам потребительского кредита (займа)», опираясь на которые банки и другие организации смогут, не боясь санкций со стороны регулятора, проводить реструктуризацию долгов заемщиков.

В частности, Банк России должен будет либерализовать порядок начисления резервов по реструктурированным ссудам, для этого реструктуризация ссуды не должна сопровождаться отнесением ее к более высокому классу риска и начислением резервов в повышенном размере.

«Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что сейчас на фоне проблем в экономике, вызванными падением цен на нефть и пандемией коронавируса, стоит ожидать ухудшения материального положения людей. Сейчас нужно подвести нормальную законодательную основу под то, чтобы помочь людям, обременённым потребительскими кредитами (займами), выйти из этой сложной ситуации», — отметила Костенко.

Законопроект направлен на получение отзыва в профильные министерства и ведомства.