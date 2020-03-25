Пекин, , 09:36 — REGNUM Цены на свинину в Китае продолжили идти вниз на прошедшей неделе в связи с наращиванием производства этого мяса в стране и падением спроса на него, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

С 16 по 20 марта средний индекс цен на свинину в 16 региона Китая уровня провинции, который отслеживается Министерством сельского хозяйства КНР, составил 47,52 юаня (около $6,7) за килограмм, что на 1,6% ниже, чем неделей ранее.

Цены начали приходить в норму после того, как власти Китая возобновили производство свинины и ввели ряд политических мер, возымевших эффект. Власти намерены продолжить стабилизировать ситуацию на рынке и в сельском хозяйстве после того, как она была подорвана эпидемией коронавируса и вирусом африканской чумы свиней.