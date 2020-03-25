Ташкент, , 09:04 — REGNUM Центральный банк Узбекистана рекомендовал населению ограничить оплату покупок наличными для профилактики коронавируса, сообщили 25 марта в пресс-службе финансового регулятора.

В Центробанке отметили, что использование наличности может быть одним из каналов распространения вируса. Поэтому санитарно-эпидемиологические учреждения периодически дезинфицируют хранилища и кассы территориальных отделений Центробанка.

Финансовый регулятор рекомендовал физическим и юридическим лицам чаще использовать любые формы безналичной оплаты. Однако после использования карты рекомендовано обработать спиртом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта заместитель министра юстиции Узбекистана Худаёр Мелиев заявил, что всем пациентам, которые госпитализируются с подозрением на коронавирус, запрещается пользоваться телефонами.

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