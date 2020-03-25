Манаус, Бразилия, , 08:21 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа южнокорейская компания Samsung Electronics решила приостановить работу своего завода в Бразилии, а также закрыть официальные магазины. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данные меры временные и связаны с минимизацией человеческих потерь от распространения вируса.

Ранее представители компании сообщили, что к 29 марта закроют завод в Манаусе в штате Амазонас.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 марта по 9 апреля южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor также приостановила работу своего завода в Сан-Паулу.

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