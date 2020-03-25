Осло, , 07:51 — REGNUM Максимальный уровень за последние 70 лет демонстрирует уровень безработицы в Норвегии, составивший 10,4%, 24 марта передает телерадиокомпания NRK со ссылкой на норвежское управление по труду.

По данным ведомства, в государственных органах зарегистрировано 291 тысяча безработных. При этом две недели назад этот показатель составлял 65 тысяч человек. Причиной этого называют рост числа выведенных за штат сотрудников после введения мер по сдерживанию коронавируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заболевших COVID-19 в Норвегии достигло 2 377, из них семеро — скончались.

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