Тобольск, Тюменская область, , 07:49 — REGNUM В тюменском городе Тобольске на строящемся аэродроме приземлился Ан-148, выполнивший рейс Москва — Тобольск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «СИБУРа».

Первый самолёт в аэропорту Тобольска Пресс-служба компании «СИБУР»

Первый полёт носил тестовый характер. К полноценному приёму самолётов и пассажиров тобольский аэропорт будет готов в 2021 году. Во втором квартале 2020 года подразделения «СИБУРа» приступят к строительству аэровокзала. Согласно проекту, строительство воздушной гавани Тобольска займёт около года.

Отмечается, что воздушная гавань Тобольска рассчитывает принимать суда типа Airbus A320 и Boeing 737 с вместимостью 150−180 пассажиров.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, строительство современного аэропорта в Тобольске — это совместный проект правительства Тюменской области и компании СИБУР. Возведение этой воздушной гавани является поручением президента РоссииВладимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года.

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