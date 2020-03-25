Пермь, , 07:46 — REGNUM В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь 2020 года составила 37 013,6 рубля, сообщает Пермьстат.

Рост номинальной заработной платы по сравнению с январём 2019 года составил 4,8%, а реальной зарплаты — 2,6%.

Самая высокая заработная плата сложилась на предприятиях, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых — 54 418,7 рубля. Самую низкую зарплату получают работники гостиничного бизнеса и на предприятиях общепита — 20 458,7 рубля.