Чебоксары, , 07:38 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Чувашии в ответ на жалобы крестьян из Моргаушского района о снижении закупочной цены на молоко предложили «преобразовываться в крестьянские фермерские хозяйства» и пользоваться «всеми мерами государственной поддержки». Об этом говорится в ответе министерства на запрос ИА REGNUM о снижении закупочной «предновогодней» цены на молоко с 20 рублей до нынешних 18 рублей. При этом в магазинах молоко стоит в среднем 55−56 рублей, то есть втрое дороже сырого молока.

Крестьяне из Моргаушского района пожаловались, что до нового 2020 года молока закупалось за 20 рублей (один литр), а в феврале-марте подешевело до 18 рублей. В минсельхозе Чувашии подтверждают эти данные, но при этом ссылаются на рост закупочной цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. А в целом по Чувашии сырое молоко подорожало сразу на 5,7%.

«На 20 марта 2020 года средняя закупочная цена на сырое молоко от населения в республике составляла 18,5 рублей за 1 литр, что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 5,7%», — приводят положительную статистику в министерстве сельского хозяйства, ссылаясь на то, что закупочная цена «строится на основе договорных взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и складывается в рыночных условиях под влиянием спроса и предложения».

В аграрном ведомстве напоминают, что для рынка молока характерна сезонность: закупочные цены на сырое молоко повышаются «в осенне-зимний период в связи с недостатком молока-сырья», а «в весенне-летний период снижаются».

«В целях обеспечения рентабельности содержания КРС в личных подсобных хозяйствах и эффективности производства и реализации молока рекомендуется преобразовываться в крестьянские фермерские хозяйства, что позволит воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, в том числе получить субсидии на 1 литр реализованного сырого молока, что обеспечит покрытие части расходов на его производство.

Кроме того, для повышения рентабельности ЛПХ сегодня имеют возможность объединяться в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, что позволит сдавать молоко напрямую на молокоперерабатывающие предприятия по более высокой цене, либо организовать производство готовой молочной продукции, и тем самым оставить добавленную стоимость в кооперативе», — рекомендуют крестьянам в минсельхозе Чувашии.

По данным «Агро-Инновации» на 20 марта, закупочная цена на молоко в Моргаушском районе составляет 18 рублей, ещё дешевле (17 рублей) молоко оценили у крестьян в Красноармейском, Красночетайском, Чебоксарском районах. В среднем за 19 рублей закупается сырое молоко в Цивильском, Яльчикском, Шемуршинском, Козловском районах. Максимальная закупочная цена — 21,5 рублей: такую стоимость предлагают четыре скупщика.

По данным на 23 марта 2019 года в Моргаушском районе закупочная цена молока составляла 17 рублей, по Чувашии цены варьировались от 16,5 до 20 рублей.

Отметим, что по состоянию на 27 декабря 2019 года молоко закупалось в среднем за 19−20 рублей, редкие скупщики предлагали 23,5 рублей (в Марпосадском районе).

В то же время на 19 марта 2020 года, по данным «Агро-Инновации», молоко 2,5% жирности в магазинах в среднем продавалось за 54,8 рублей (за литр), 3,2% жирности — 58,4 рубля. По данным Чувашстата, в феврале 2020 года средняя потребительская цена на молоко в республике составила 56,12 рублей (молоко питьевое цельное пастеризованное) и 66,8 рублей (молоко питьевое цельное стерилизованное).