Чебоксары, 25 марта 2020, 07:38 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Чувашии в ответ на жалобы крестьян из Моргаушского района о снижении закупочной цены на молоко предложили «преобразовываться в крестьянские фермерские хозяйства» и пользоваться «всеми мерами государственной поддержки». Об этом говорится в ответе министерства на запрос ИА REGNUM о снижении закупочной «предновогодней» цены на молоко с 20 рублей до нынешних 18 рублей. При этом в магазинах молоко стоит в среднем 55−56 рублей, то есть втрое дороже сырого молока.
Крестьяне из Моргаушского района пожаловались, что до нового 2020 года молока закупалось за 20 рублей (один литр), а в феврале-марте подешевело до 18 рублей. В минсельхозе Чувашии подтверждают эти данные, но при этом ссылаются на рост закупочной цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. А в целом по Чувашии сырое молоко подорожало сразу на 5,7%.
В аграрном ведомстве напоминают, что для рынка молока характерна сезонность: закупочные цены на сырое молоко повышаются «в осенне-зимний период в связи с недостатком молока-сырья», а «в весенне-летний период снижаются».
По данным «Агро-Инновации» на 20 марта, закупочная цена на молоко в Моргаушском районе составляет 18 рублей, ещё дешевле (17 рублей) молоко оценили у крестьян в Красноармейском, Красночетайском, Чебоксарском районах. В среднем за 19 рублей закупается сырое молоко в Цивильском, Яльчикском, Шемуршинском, Козловском районах. Максимальная закупочная цена — 21,5 рублей: такую стоимость предлагают четыре скупщика.
По данным на 23 марта 2019 года в Моргаушском районе закупочная цена молока составляла 17 рублей, по Чувашии цены варьировались от 16,5 до 20 рублей.
Отметим, что по состоянию на 27 декабря 2019 года молоко закупалось в среднем за 19−20 рублей, редкие скупщики предлагали 23,5 рублей (в Марпосадском районе).
В то же время на 19 марта 2020 года, по данным «Агро-Инновации», молоко 2,5% жирности в магазинах в среднем продавалось за 54,8 рублей (за литр), 3,2% жирности — 58,4 рубля. По данным Чувашстата, в феврале 2020 года средняя потребительская цена на молоко в республике составила 56,12 рублей (молоко питьевое цельное пастеризованное) и 66,8 рублей (молоко питьевое цельное стерилизованное).