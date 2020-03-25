Пермь, , 06:33 — REGNUM В Перми полиция выявили торговлю контрафактными детскими игрушками. В торговом павильоне изъято копий известного бренда на 200 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермском краю.

Бизнесмен признался, что не имеет сопроводительных документов к большей части товара, но при этом продавал и оригинальные изделия. Оригиналы находились на отдельной витрине.

У коммерсанта изъято 380 поддельных игрушек. Возбуждено административное производство по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров. Правообладатель оценил ущерб от действий пермского бизнесмена на сумму, превышающую 500 тыс. рублей.