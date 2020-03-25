Якутск, , 06:13 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в связи с экономической ситуацией и ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции, по итогам совещания с предпринимателями, распорядился снизить арендную плату и размер налогов малому бизнесу республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Указ о мерах поддержки малого бизнеса Якутии насчитывает 19 пунктов, в их числе поручение правительству республики о снижении налогов по «упрощёнки» на имущество, а также о снижении арендной платы для малых предприятий.

Он также рекомендовал рассмотреть те или иные меры поддержки и муниципалитетам.

На вводимые меры послабления необходимо 500−600 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в региональном бюджете предусмотрели 40 млн рублей на приобретение различного санитарного оснащения.