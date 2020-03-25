Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Поправка, разрешающая предприятиям общественного питания и винодельням доставлять алкогольные напитки к месту проживания граждан, принята в нескольких штатах США, сообщает портал Travel and Leisure.

Власти регионов надеются, что таким способом удастся поддержать местные компании и побудить жителей не выходить из дома в условиях распространения COVID-19. Инициатива одобрена в Техасе, Калифорнии, Колорадо, Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире, Небраске, Вермонте и Кентукки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта латвийские власти разрешили продажу алкогольных напитков через интернет на период чрезвычайной ситуации в стране.

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