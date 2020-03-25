Владивосток, , 05:21 — REGNUM В судоходной компании ООО СК «Гудзон», являющейся владельцем оставленного в КНР танкера «Патриот», объяснили причины, по которым и моряки-дальневосточники, и сама компания оказались в критическом положении. «Гудзон» оказалась единственной на Дальнем Востоке судоходной компанией, попавшей под санкции США, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в обществе.

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«Все проблемы компании начались несколько лет назад, когда мы, признаюсь, неожиданно для себя, попали под санкции США. Мы перевозили груз для наших военных, в город Вилючинск на Камчатке, где базируется наш подводный атомный флот. В США посчитали, что мы — как раз та компания, на которую нужно распространить их санкции. Надо отдать должное нашему правительству, нашим дипломатам. Они за нас бились. На разбирательствах в ООН американцы не смогли привести ни одного доказательства, которое подтверждало бы нарушение нами каких-то аспектов международного права. Разбирательства завершились в нашу пользу. Мы радовались тогда. Как оказалось — преждевременно. Как выяснилось совсем скоро, США глубоко плевать на вердикты ООН», — рассказал заместитель генерального директор ООО СК «Гудзон» по безопасности мореплавания Сергей Лагунов.

Сергей Лагунов — в прошлом капитан дальнего плавания, дальневосточник. Морю он отдал 35 лет.

Юрию Трутневу. Трутнев в курсе полностью, он знает ситуацию, так же, как знают её и в Генконсульстве Гуанчжоу, куда мы первые обратились, когда наше судно, танкер «Патриот», оказалось в критической ситуации в одном из портов Китая. Как работают санкции США? А очень просто: с вами перестают работать контрагенты. Страховая компания, в которой мы страховали наших моряков, хотела в одностороннем порядке разорвать с нами все отношения. Только вмешательство правительства не позволило это сделать. Но потом страховки закончились. И больше никто не захотел нас страховать. Вот так. В правительстве помощь нам обещали, да и не отказываются. Но правительство сменилось, как вы знаете, потом вот эта пандемия коронавируса добавила бед, экономический кризис, словом, беда одна не приходит. А флот простоев не терпит, флот должен работать, ему нужно топливо, ремонт, нужно платить зарплату, налоги, и ещё очень много всего нужно». Сергей Лагунов «У нас до этих санкций всегда всё в порядке было. Никогда моряки на нас не жаловались. Работать в нашей компании считалось очень престижно. Мы обратились за помощью в правительство России, к полпреду президента в ДФО. Трутнев в курсе полностью, он знает ситуацию, так же, как знают её и в Генконсульстве Гуанчжоу, куда мы первые обратились, когда наше судно, танкер «Патриот», оказалось в критической ситуации в одном из портов Китая. Как работают санкции США? А очень просто: с вами перестают работать контрагенты. Страховая компания, в которой мы страховали наших моряков, хотела в одностороннем порядке разорвать с нами все отношения. Только вмешательство правительства не позволило это сделать. Но потом страховки закончились. И больше никто не захотел нас страховать. Вот так. В правительстве помощь нам обещали, да и не отказываются. Но правительство сменилось, как вы знаете, потом вот эта пандемия коронавируса добавила бед, экономический кризис, словом, беда одна не приходит. А флот простоев не терпит, флот должен работать, ему нужно топливо, ремонт, нужно платить зарплату, налоги, и ещё очень много всего нужно».

По заявлениям моряков, в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело в связи с длительной невыплатой заработной платы. Сергей Лагунов вполне понимает моряков.

Сергей Лагунов «Я могу понять моряков, им семьи нужно кормить. Но и мы все в такой же ситуации. Я уже 4 месяца без зарплаты. Наш генеральный директор уже полгода «живёт» в Москве, пытаясь решить вопросы поддержки компании. Мы никуда не прячемся, сотрудничаем со следствием. Но в данный момент выхода из сложившейся ситуации не видим».

Ещё одно судно компании арестовано в Сингапуре. Причина все та же — санкции США, к которым добавились накопившиеся долги за портовое обслуживание. На днях с Сергеем Лагуновым связался корреспондент сингапурской газеты.

Сергей Лагунов «Он попросил дать ему интервью на заданную тему: о том, что в условиях санкций правительство России нам никак не помогает, никак не поддерживает. Я, конечно, никакого такого интервью давать не буду, хотя бы потому, что это не так — наши власти не отказывают нам в помощи. Но всё это очень долго, увы, а время работает против нас. Эти санкции нас «дожимают», как ни крути. Мы очень надеемся, что сможем справиться с этой ситуацией, в первую очередь ради того, чтобы наши люди, моряки, могли получить свои деньги и не потерять работу. Кстати, в Генконсульство Гуанчжоу по поводу возвращения наших моряков на Родину мы обратились первыми, именно мы, а не профсоюз моряков (РПСМ). На профсоюз, честно скажу — обида большая. Они ни разу с нами не связались, не предложили помощь. Я считаю, что так нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале экипаж российского танкера «Патриот» оказался фактически без средств к существованию в китайском порту Ниндэ, в судоремонтном заводе. Судну требовался плановый ремонт. Но у компании-судовладельца закончились средства. В Генконсульстве РФ в Гуанчжоу подтвердили, что компания из Владивостока ООО СК «Гудзон» попала под санкции США и их проблемой занимается специальная правительственная комиссия. В марте экипаж вылетел из Китая в Японию, а оттуда — во Владивосток. Судно не арестовано. Экипаж перед отъездом на Родину подготовил его к длительному хранению, остатки продовольствия моряки передали работникам китайского судоремонтного завода, которые им помогали.