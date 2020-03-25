Владивосток, 25 марта 2020, 05:21 — REGNUM В судоходной компании ООО СК «Гудзон», являющейся владельцем оставленного в КНР танкера «Патриот», объяснили причины, по которым и моряки-дальневосточники, и сама компания оказались в критическом положении. «Гудзон» оказалась единственной на Дальнем Востоке судоходной компанией, попавшей под санкции США, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в обществе.
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«Все проблемы компании начались несколько лет назад, когда мы, признаюсь, неожиданно для себя, попали под санкции США. Мы перевозили груз для наших военных, в город Вилючинск на Камчатке, где базируется наш подводный атомный флот. В США посчитали, что мы — как раз та компания, на которую нужно распространить их санкции. Надо отдать должное нашему правительству, нашим дипломатам. Они за нас бились. На разбирательствах в ООН американцы не смогли привести ни одного доказательства, которое подтверждало бы нарушение нами каких-то аспектов международного права. Разбирательства завершились в нашу пользу. Мы радовались тогда. Как оказалось — преждевременно. Как выяснилось совсем скоро, США глубоко плевать на вердикты ООН», — рассказал заместитель генерального директор ООО СК «Гудзон» по безопасности мореплавания Сергей Лагунов.
Сергей Лагунов — в прошлом капитан дальнего плавания, дальневосточник. Морю он отдал 35 лет.
По заявлениям моряков, в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело в связи с длительной невыплатой заработной платы. Сергей Лагунов вполне понимает моряков.
Ещё одно судно компании арестовано в Сингапуре. Причина все та же — санкции США, к которым добавились накопившиеся долги за портовое обслуживание. На днях с Сергеем Лагуновым связался корреспондент сингапурской газеты.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале экипаж российского танкера «Патриот» оказался фактически без средств к существованию в китайском порту Ниндэ, в судоремонтном заводе. Судну требовался плановый ремонт. Но у компании-судовладельца закончились средства. В Генконсульстве РФ в Гуанчжоу подтвердили, что компания из Владивостока ООО СК «Гудзон» попала под санкции США и их проблемой занимается специальная правительственная комиссия. В марте экипаж вылетел из Китая в Японию, а оттуда — во Владивосток. Судно не арестовано. Экипаж перед отъездом на Родину подготовил его к длительному хранению, остатки продовольствия моряки передали работникам китайского судоремонтного завода, которые им помогали.