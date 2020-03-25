Киев, , 03:57 — REGNUM Намерение создать на Украине «мозговой центр» для смягчения последствий пандемии коронавируса объявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 24 марта в своем Facebook.

Решение организовать подобный центр было принято на встрече Шмыгаля с экспертами аналитических центров, представителями украинского бизнеса и сотрудниками офиса украинского президента.

Планируется, что новая структура будет вырабатывать решения по возникающим угрозам, упорядочивать антикризисные действия и создавать стратегию развития Украины в условиях экономической нестабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Денис Шмыгаль заявил, что для смягчения последствий от распространения нового коронавируса на Украине будет создан стабилизационный фонд с бюджетом в 200 млрд гривен (около $7,2 млрд).

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