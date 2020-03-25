Урумчи, Китай, , 02:04 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая укорил строительство и возобновление строительства ключевых проектов, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Зона экономического и технологического развития Урумчи (округ Тоутуньхэ) провела церемонию начала работ 23 марта, положив начало строительству 28 ключевых проектов, включая международный центр торговли текстилем и одеждой, а также международной площадки торговли зерном и маслом в городе Урумчи, столице Синьцзяна.

Представитель зоны экономического и технологического развития Чжан Цзюньсян заявил, что всего 337 ключевых проектов запланированы к строительству на территории зоны в 2020 году.

Все проекты осуществляются в городах и округах по всему Синьцзяну и связаны со сферами сельского хозяйства, лесного хозяйства, сбережения воды, домохозяйства, транспорта, энергетики, инфраструктуры, логистики и экологической защиты. Ожидается, что все они будут возобновлены уже к концу марта.