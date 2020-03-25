Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Соединённые Штаты не могут допустить краха компании Boeing и других крупнейших компаний из-за того, что они испытывают проблемы в связи с распространением коронавируса. Об этом 24 марта заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не можем позволить Boeing уйти из бизнеса <…> Нам нужно оказать им временную поддержку. Ненадолго, на время», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, для поддержки корпорации потребуются «относительно небольшие деньги». Добавим, что Boeing и до ситуации с коронавирусом испытывала финансовые трудности: основной удар пришёлся после двух катастроф самолётов Boeing 737 MAX. Компания была вынуждена приостановить их выпуск и начать пересмотр систем безопасности.

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