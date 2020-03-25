Мурманск, , 00:18 — REGNUM В 2020 году на подъезде к Мурманску введут в эксплуатацию современную двухуровневую развязку. Об этом ИА REGNUM сообщили в Росавтодоре.

Искусственное сооружение, строящееся в рамках реконструкции участка автодороги Р-21 «Кола» с 1378 по 1381 км, обеспечит удобный и безопасный подъезд к областному центру с юга и выезд из него в направлении аэропорта.

В составе развязки — путепровод тоннельного типа, состоящий из двух арочных сооружений, соединяющихся в одну 108-метровую конструкцию. Он уже построен. Также на объекте выполнены все работы по расширению дороги до четырех полос (IB категория), уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Решение позволит обеспечить свободный пропуск более 13 тыс. автомобилей в сутки, сегодня этот показатель составляет 10 тыс. машин.

Работы планируют завершить в первой декаде сентября.