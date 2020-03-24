Рига, , 23:58 — REGNUM Глава Банка Латвии Мартиньш Казак считает, что если кризис из-за пандемии Covid-19 продлится в течении 2 или 3 месяцев, падение ВВП не превысит 10%, пишет портал nra.lv.

Точный процент падения ВВП Казак отказался назвать, но выразил надежду, что во второй половине года экономика начнёт восстанавливаться. По мнению главы латвийского Центробанка, сегодня власти Латвии и всего мира предпринимают всё возможное, чтобы нейтрализовать для экономики негативные последствия всеобщей изоляции. Правительство Латвии уже заявило, что направит на эти нужды 2 млрд евро, а это 6 — 6,5% ВВП. Сегодня госдолг Латвии составляет порядка 35−36% ВВП, его увеличение до 40% не вызовет никаких проблем для страны. Он заметил, что помощь для компаний должна быть не всеобщей, а адресной.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.