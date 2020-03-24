Ашхабад, , 22:27 — REGNUM До конца апреля 2020 года в Туркмению должны прибыть 155 тракторов немецкой компании John Deere, 98 сеялок компании Monosem и другая сельхозтехника, передает «Туркменистан: золотой век».

Также с немецким поставщиком по поручению президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова заключены новые крупные контракты на поставку 300 хлопкоуборочных комбайнов в 2020 году. Техника должна прибыть в страну к началу кампании по уборке хлопка.

Отмечается, что, согласно контракту, заключенному между иностранными поставщиками и министерством сельского хозяйства, в ближайшие годы вся приобретенная Туркменией зарубежная сельхозтехника должна быть оснащена системой, позволяющей удаленно отслеживать ее местоположение, расход топлива, время работы, степень загрузки и ряд других параметров посредством мобильной связи или интернета.

ИА REGNUM напоминает, что компания John Deere Walldorf GmbH в 2017—2018 годах уже поставила в Туркмению 400 единиц сельскохозяйственной техники, а в 2019 году — 300 хлопкоуборочных комбайнов.