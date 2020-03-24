Москва, , 21:58 — REGNUM Сбербанк за 2019 год успешно отразил 71 DDoS-атаку на свои системы. Об этом 24 марта сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчёт кредитной организации.

Из отчётности следует, что в результате отражения хакерских атак специалистам банка удалось предотвратить хищения на общую сумму около 40 млрд рублей.

Сообщается также, что лабораторией кибербезопасности Сбербанка в минувшем году было получено семь патентов на технологии борьбы с мошеннической и фишинговой активностью.

В перспективе одну из таких разработок — платформу поиска и анализа киберугроз Threat Intelligence Platform — банк планирует предложить эту другим кредитным организациям и компаниям для обеспечения информационной безопасности.