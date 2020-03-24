Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.

Он отметил, что наложенные в связи с пандемией ограничения хорошо бы снять к Пасхе (у католиков в 2020 г. она отмечается 12 апреля). Американская экономика может не выдержать, если предприятия будут «простаивать четыре или пять месяцев подряд».

Напомним, в США ограничения на работу предприятий наложены в рамках борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2. В стране зафиксировано более 46 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались уже шесть сотен человек.

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