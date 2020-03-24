Чебоксары, , 20:31 — REGNUM В Чувашии планируют увеличить социальные выплаты приёмным семьям и опекунам в 1,09 раза. Соответствующий проект закона разработало министерство труда и социальной защиты республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изменения планируется внести в закон «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» в части индексации выплат приемным семьям, опекунам и попечителям, проектом закона предусмотрено увеличение размеров денежного вознаграждения этим категориям граждан в 1,09 раза

Законопроектом предлагается установить вознаграждение одному из приемных родителей, опекуну (попечителю) за воспитание одного-двух детей в размере 3604 рублей, за воспитание трёх и более детей — 5119 рублей.

«При условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей второму приемному родителю либо единственному приемному родителю предлагается установить дополнительное вознаграждение в размере 5119 рублей», — говорится в документе.

На данные цели в республиканском бюджете предусмотрено 68,7 млн рублей.

Отметим, что социальные выплаты в Чувашии не индексировались с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируется в 1,09 раза проиндексировать ежемесячное пособие на ребенка, пособие по беременности и родам. Данные выплаты не повышались с 2017 года и коснутся более 63 тыс. детей.

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