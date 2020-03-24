Челябинск, , 20:05 — REGNUM В Челябинской области определены меры по устойчивому развитию региональной экономики в условиях кризиса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

План мероприятий утвердил глава области Алексей Текслер. Определён список наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом видов деятельности. В него вошли сферы туризма и гостиничных услуг, общественного питания, культуры, спорта, дополнительного образования и т.д. Работодателям правительство региона даст рекомендации развивать гибкие формы занятости с сохранением при этом размера оплаты труда, а кредитным организациям — установить мораторий на повышение процентных ставок и на требование досрочно возвращать кредиты.

Кроме того, на уровне региона введён мораторий на проведение проверок малого бизнеса. Это касается всех тех случаев, когда предпринимательская деятельность не угрожает жизни и здоровью граждан.