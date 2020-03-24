Чебоксары, 24 марта 2020, 20:05 — REGNUM В Чувашии планируют увеличить размеры государственных пособий гражданам, имеющих детей. Соответствующий проект постановления разработал минтруд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Планируется проиндексировать ежемесячное пособие на ребёнка, пособие по беременности и родам, а также некоторым другим категориям женщин.
По расчётам республиканских властей, выплаты коснутся более чем 63 тыс. детей. В 2020 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 677,6 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев поручил усилить социальную поддержку, проиндексировав ряд выплат.