Чебоксары, , 20:05 — REGNUM В Чувашии планируют увеличить размеры государственных пособий гражданам, имеющих детей. Соответствующий проект постановления разработал минтруд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Планируется проиндексировать ежемесячное пособие на ребёнка, пособие по беременности и родам, а также некоторым другим категориям женщин.

«Индексацию государственных пособий предлагается установить соразмерно росту среднегодовых индексов потребительских цен за трехлетний период — в 1,09 раза», — отмечают в министерстве, отмечая, что данные социальные выплаты не индексировались в Чувашии с 2017 года.

По расчётам республиканских властей, выплаты коснутся более чем 63 тыс. детей. В 2020 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 677,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев поручил усилить социальную поддержку, проиндексировав ряд выплат.