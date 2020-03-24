Камбарский район, , 19:39 — REGNUM Главу Камбарского района привлекли к ответственности по ч. 10 ст.7.32 КоАП РФ («Нарушение порядка заключения, изменения контракта»). Он должен заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что в апреле 2019 года администрация района и АО «Дорожное предприятие «Ижевское» заключили муниципальный контракт о ремонте дорог на территории муниципального образования. В мае глава района подписал акт выполненных работ. При этом работы на объекте были выполнены лишь частично, а соответствующее изменение в контракт внесено не было.

После рассмотрения материалов проверки республиканским минфином глава района был привлечен к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главу Сарапула оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушения сроков рассмотрения обращений граждан. С жалобой на действия чиновника обратился местный житель. Было установлено, что на жалобу чиновник ответил лишь частично, при этом нарушив сроки рассмотрения обращения.