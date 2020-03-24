Ульяновск, 24 марта 2020, 19:30 — REGNUM В Ульяновской области торговые сети «выдержали волну повышенного спроса». Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов, предложив для безопасности пожилых жителей выделить в магазинах специальные часы для закупок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
По итогам посещения одного из гипермаркетов, руководитель области констатировал, что «торговые сети региона выдержали волну повышенного спроса на определенную группу товаров», при этом власти продолжат мониторинг и контроль за ценовой ситуацией и наличие продуктов первой необходимости.
Министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин проинформировал, что в настоящее время определено «утреннее время, с 8 до 10 часов», чтобы пожилые граждане «смогли самостоятельно закупаться продуктами питания».
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области около 150 жителей продолжают находиться под медицинским наблюдением. С начала пандемии в регионе выявлен один заразившийся.
Кроме того, в Ульяновской области рассматривается вопрос о введении домашнего режима для пожилых граждан (старше 65 лет) по примеру Москвы. Ограничение в столице России начало действовать 26 марта и продлится до 14 апреля. Кроме того, под эти меры подпадают также граждане, страдающие хроническими заболеваниями.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области планируют ввести домашний режим для пенсионеров