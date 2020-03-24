Ульяновск, , 19:30 — REGNUM В Ульяновской области торговые сети «выдержали волну повышенного спроса». Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов, предложив для безопасности пожилых жителей выделить в магазинах специальные часы для закупок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По итогам посещения одного из гипермаркетов, руководитель области констатировал, что «торговые сети региона выдержали волну повышенного спроса на определенную группу товаров», при этом власти продолжат мониторинг и контроль за ценовой ситуацией и наличие продуктов первой необходимости.

«Для наших пожилых граждан нужно выделить часы для посещения магазинов, когда поток покупателей снижен», — высказал мнение губернатор Сергей Морозов, подчеркнув, что таким образом «наше старшее поколение будет защищено от большого числа контактов».

Министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин проинформировал, что в настоящее время определено «утреннее время, с 8 до 10 часов», чтобы пожилые граждане «смогли самостоятельно закупаться продуктами питания».

«В это время для пенсионеров будут действовать специальные акции в торговых сетях Ульяновска. Волонтёры будут оказывать помощь пожилым людям, для которых социальная изоляция в сложившихся условиях, — одна из ключевых мер профилактики», — сказал министр, заверив, что добровольцы помогут с покупками продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области около 150 жителей продолжают находиться под медицинским наблюдением. С начала пандемии в регионе выявлен один заразившийся.

Кроме того, в Ульяновской области рассматривается вопрос о введении домашнего режима для пожилых граждан (старше 65 лет) по примеру Москвы. Ограничение в столице России начало действовать 26 марта и продлится до 14 апреля. Кроме того, под эти меры подпадают также граждане, страдающие хроническими заболеваниями.

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