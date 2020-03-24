Рим, , 19:28 — REGNUM Итальянские АЗС с 25 марта начнут приостанавливать работу, такое решение было принято профсоюзами во вторник, 24 марта.

В своём обращении руководители профсоюзов отметили, что работники отрасли не получили от властей страны ни санитарной, ни экономической поддержки и не могут работать в таких условиях.

Первыми прекратят работу АЗС, расположенные на скоростных магистралях, вслед за ними ‑ и все остальные.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 23 марта, от коронавируса в Италии умерли 6077 человек, количество жертв за сутки выросло на 601. Выздоровели 7432 человека, днем ранее этот показатель составлял 7024. Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 63 928 человек, почти на 5000 больше, чем днем ранее.