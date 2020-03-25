Тегеран, , 07:27 — REGNUM 24 марта глава судебной власти Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Сейед Эбрахим Раиси заявил, что реализация девиза текущего года под названием «скачок производства», названного так Верховным лидером Исламской революции, необходима стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси сделал эти замечания на первом в текущем иранском году (начался 21 марта 2020 года) совещании высокопоставленных чиновников судебной власти страны и указал на значимость темы «скачка производства» для иранского народа, а также призвал организации и ведомства приложить максимум усилий для успешной реализации целей девиза.

Затем Раиси указал на распространение в стране вспышки коронавируса, также известного как COVID-19, и отметил: «Когда вирус впервые распространился в стране, доступ к маскам для лица, гигиеническим перчаткам и дезинфицирующим средствам был невозможен, что вызвало недовольство людей, однако через некоторое время люди сами пришли и изменили производственную линию некоторых фабрик для производства гигиенических продуктов, чтобы сдержать распространение болезни».

«Колеса производства в стране должны быть более активными, и по этой причине препятствия, стоящие перед отечественным производством, должны быть устранены», — подчеркнул глава судебной власти.