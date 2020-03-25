Тегеран, , 08:33 — REGNUM 24 марта заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) по политическим вопросам бригадный генерал Ядолла Джавани сослался на девиз «скачок производства», впервые обозначенный лидером Исламской революции по случаю иранского нового года (Навруза) и заявил, что такой скачок может решить проблемы, стоящие перед страной. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Ускорение производства и производственной деятельности для внутреннего потребления и для экспорта является ключом к решению экономических проблем в стране», — сказал Дживани, отметив, что девиз текущего года является продолжением прошлогоднего девиза под названием «увеличение внутреннего производства».

По словам представителя КСИР, все иранские эксперты едины во мнении, что в стране должна быть ускорена производственная деятельность для решения ее проблем. «Кроме того, в государстве также должна быть снижена зависимость от приобретения товаров первой необходимости». Помимо всего вышесказанного, по словам Джавани, в стране также должен быть увеличен экспорт ненефтяной продукции.