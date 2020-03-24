Пекин, , 19:20 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует падение ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 13% в годовом выражении. Об этом говорится в распространённом 24 марта пресс-релизе агентства.

Вместе с тем аналитики S&P считают, что уже во втором квартале года китайская экономика начнёт выходить из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и возобновит рост, хотя и более слабыми темпами, чем ожидалось ранее.

В комментарии агентства отмечается, что распространение коронавируса в Китае в целом сдерживается и экономика страны уже начала демонстрировать признаки стабилизации.

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