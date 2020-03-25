Тегеран, , 07:36 — REGNUM 24 марта глава планово-бюджетной организации Ирана Мохаммад Бакер Нобахт проинформировал об усилиях правительства по сдерживанию уровня безработицы, заявив, что уровень безработицы в стране в прошлом году составил 10,6%. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Нобахт сделал эти замечания, выступая в прямом эфире на своей личной странице в Instagram. По его словам, меры правительства по созданию рабочих мест и снижению уровня безработицы увеличили число занятых в стране примерно на 470 000 человек, значительно сократив число безработных на 320 000 человек.

Глава организации также отметил, что сдерживание инфляции — важнейшая цель, которую правительство преследовало в прошлом году. Уровень инфляции находился на уровне 4% в первом иранском календарном месяце и снизился до 1,5%, точечная инфляция сократилась с 51% до 22%, а годовая инфляция отметила сокращение с 42,7% до 34,8%.

По его словам, хотя экономический рост Ирана в прошлом году был неудовлетворительным, в первом и втором кварталах года он составил — 10% (включая доходы от нефти), а в третьем и четвертом кварталах ситуация значительно улучшилась до отметки в — 1,8%. «Экономический рост Ирана, без учета нефтяных доходов, который составлял — 1%, также вырос до 0,8%», — сообщил Нобахт.