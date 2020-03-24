Рига, , 18:10 — REGNUM Доходы государственной компании Latvijas Gaisa satiksme (LGS), обеспечивающей авиационный транзит через воздушное пространство Латвии, рухнули на 90%. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, с 22 марта в аэропорту Рига приземлились только 23 рейса, тогда как в среднем, до пандемии COVID-19, воздушная гавань принимала 238 самолётов в сутки. Число транзитных рейсов упало с 590 до 167.

Отмечается, что в этих условиях правление компании LGS приняло решение о сворачивании всех инвестиционных проектов и приостановление на период кризиса части трудовых договоров. Вознаграждение правления компании тоже снижено на 50%. Эти меры, надеются в руководстве компании, помогут на время кризиса сохранить потенциал предприятия и рабочий коллектив.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.